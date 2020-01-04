شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ وغير متوقع من ضاحي خلفان على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 07:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
علق نائب القائد العام لشرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية على مطار بغداد.
وكتب خلفان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مقتل سليماني خدمة للإنسانية”.
وأضاف خلفان الذي خرج عن اللياقة في التعليق واصفاً سليماني بالخدية البغام : “يوم الجمعة في هذا التاريخ الذي أعلن فيه هلاك الخدية البغام الإرهابي قاسم سليماني سيذكره التاريخ لأمريكا. كأن قناصا اصطاد عصفورا”.
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