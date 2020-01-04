شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق محمد صالح في اول تصريح مفاجئ بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 07:03 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في تصريح جديد أكد العميد طارق محمد صالح قائد المقاومة الوطنية أن مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ضربة قوية لأدوات إيران في المنطقة العربية. وقال طارق في تغريدة على موقع "تويتر": مقتل سليماني والمهندس ضربة كبيرة جدا دكدكت وستدكدك المداميك الإيرانية في المنطقة ونتائجها فظيعة على المدى الطويل. Advertisements وأضاف: بغض النظرعن كون سليماني عرّاب التواجد الإيراني فمن شأن هذه العملية القاضية قتل معنويات وعنتريات أدوات فارس ومرتزقتها. واشار إلى أن الحوثية اثبتت أنها أداة رخيصة جدا لطهران .

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