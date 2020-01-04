شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة المذيعة "نجوى قاسم" تكشف عن مفاجأة لم تكن بالحساب عن موت شقيقتها المفاجئ "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - روت نسرين قاسم شقيقة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم تفاصيل آخر ليلة لشقيقتها الراحلة، حيث أنها قضت تلك الليلة بجانبها في منزل “نجوى” الجديد بـ”دبي”، موضحة أن أيامها الأخيرة قضتها في نقل “عزالها” من منزل لمنزل جديد منتظرين يوم رأس السنة للاحتفال به.

احتفلوا برأس السنة

وأكملت نسرين خلال مداخلة تلفزيونية أنهم احتفلوا بيوم رأس السنة بشكل طبيعي فرحين بـ”اللمة”، حتى شعرت شقيقتها صاحبة الـ51 عامًا ببعض التعب والإرهاق ما اضطرها للنوم، مضيفة أن هذا التعب الجميع شعر به ليس هي وحدها جرّاء الاحتفال حتى أنهم ناموا بأماكنهم من شدته.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• شقيقة المذيعة "نجوى قاسم" تكشف عن مفاجأة لم تكن بالحساب عن موت شقيقتها المفاجئ "فيديو"

• هل تذكرون الفنانة شمس الكويتية ..شاهدو فضيحتها الاخلاقية الجديدة ..قبلات واحضان غرامية ..والمفاجأة من هو عشيقها الجديد ..«فيديو»

• عاجـــل : قبل ساعتين من الان : محمد علي يعود إلى الواجهة ويزلزل الشارع المصري بفضيحة جديدة للسيسي وزوجته ..شاهد

Advertisements

• تحذير طبي عاجل من هذا المشروب الخطير الموجود في كل منزل .. إنه يضعف قدرتكم الجنسية ويعرضكم للإصابة بهذه الأمراض القاتلة..تعرفو على الان !

• عاجـــل : فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن الحدث المرعب الذي سيزلزل عشر دول عربية بعد أيام

• عاجـــل : أمريكا تتحدى إيران وتصطاد قيادي جديد بالحرس الثوري بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني ..«شاهد الاسم والصورة وتفاصيل العملية»

---------------------------------

وتابعت نسرين أن شقيقتها الراحلة كانت تستعد لمشوار هام خلال الصباح فدخلت غرفتها وضبطت منبهها في وقت استيقاظها، وظلّ المنبه يطرق أجراسه المتوالية دون ردً منها حتى دخلت إحدى شقيقاتها لإيقاظها من نومها العميق فوجدت جسدها باردًا، ولكون شقيقتها الصغرى طبيبة فقد حاولت إسعاف “نجوى” إلا أن قضاء الله وقدره كان قد نفذ.

لم تشتك بدنياً

الغريب في الأمر أن الإعلامية نجوى قاسم لم تشتك من شيء قبل نومها حسب تصريحات شقيقتها نسرين التي وصفت ولخصت ما حدث لأختها، بـ”نامت وماتت”.

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم قد غردت متفائلة بالعام الجديد: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب أحفظ بلادنا وعينك على لبنان”.