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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..دولة خليجية تباغت الجميع وتكشف تفاصيل مرعبة عن مصرع قاسم سليماني قبل 24 ساعة فقط من مصرعه ( تفاصيل طارئة )

2020/01/04 الساعة 06:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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