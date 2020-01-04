شكرا لبحثكم عن خبر وزير سعودي يطرح سؤالًا جريئًا وغير متوقع على "تويتر".. والمفاجأة في ردود الفعل الصادمة قبل المغردين وحشر اليمني المتجنس بحريني (شاهد ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار وزير سعودي، موجة جدل واسعة على "تويتر"، بطرحه سؤالًا مهمًّا، بجرأة غير معتادة؛ ما تسبب في ردود فعل متباينة من قِبَل متابعيه ونشطاء المغردين.

ونشر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار والوزير المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تغريدة على حسابه في "تويتر" يسأل متابعيه عن القرارات التي سيتخذونها لو كانوا مكانه في منصبه الوزاري.

وغرّد "القصبي": "لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) December 31, 2019 "> لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ ">

وتنوعت ردود المتابعين بحسب القضايا التي تهمهم، إذ دعا بعضهم إلى التوسع في التشجير ومحاربة التصحّر وإنشاء حدائق ومنتزهات كبيرة وسط المدن، في حين رأى آخرون أهمية تشديد العقوبات على المتسترين على العمالة الوافدة.

وأكد متابعون على أهمية الاعتناء بالمظهر الخارجي للبنايات التجارية ومنع واجهات "الكلايدنج" التي تشوه - بحسب رأيهم - المنظر الحضاري للمدن.

كما اهتمّ بعض المتابعين بقضية دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة، في الوقت الذي طالب البعض بإلغاء الأمانات وتخصيصها، وإعادة النظر في جدوى المجالس البلدية، ومراجعة بعض القرارات والرسوم.

لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) December 31, 2019 "> لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ "> اقوم بمنع المتجنس بحريني من العمل في سوق الذهب لانه يمني اخذ الجنسية ليحتال على النظام.



ثانيا ازيد العقوبات على الغشاشين وتكون سحب الجنسية والسجن ٢٥ سنة.



وعلى المتستر ٣ سنوات سجن وغرامة ١٠ مليون ريال بهما معاً. — المكتشف (@samktsf) December 31, 2019 "> اقوم بمنع المتجنس بحريني من العمل في سوق الذهب لانه يمني اخذ الجنسية ليحتال على النظام. ثانيا ازيد العقوبات على الغشاشين وتكون سحب الجنسية والسجن ٢٥ سنة. وعلى المتستر ٣ سنوات سجن وغرامة ١٠ مليون ريال بهما معاً. "> Advertisements

وقال مغرد يسمى نفسه "المكتشف": "أقوم بمنع المتجنس بحريني من العمل في سوق الذهب، لأنه يمني أخذ الجنسية ليحتال على النظام".

وتابع: "ثانيًا، أزيد العقوبات على الغشاشين، وتكون سحب الجنسية والسجن 25 سنة، وعلى المتستر 3 سنوات سجن وغرامة 10 ملايين ريال بهما معًا".

لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) December 31, 2019 "> لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ "> -أزيد عدد المفتشين بالبلديات والتجارة أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة وأصرف لهم بدلات مكافآت تحفيزية تشجيعية فهم أهل الحسبة الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه

-اسمح بمزاولة التجارة للموظفين الحكوميين عسكريين ومدنيين

-أقوم بتوطين جميع الوظائف بالوزارتين

"يتبعhttps://t.co/m8y8WChoNy https://t.co/EW6qTqwoKV — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) December 31, 2019 "> ">

وقال مغرد آخر يدعى "عبد الله الطويلعي"، ردًّا على تغريدة الوزير: "أزيد عدد المفتشين بالبلديات والتجارة أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة وأصرف لهم بدلات مكافآت تحفيزية تشجيعية فهم أهل الحسبة الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه"

وأضاف: " أسمح بمزاولة التجارة للموظفين الحكوميين عسكريين ومدنيين، وأقوم بتوطين جميع الوظائف بالوزارتين" يقصد وزراتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية.

لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) December 31, 2019 "> لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية ، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020 ؟ "> لو كنت وزيرًا للبلديات لقمت بزيارة المنطقة الشرقية دون أن يعلم أحد.. وتفقدت جميع أطرافها في صباح يوم جمعة.. ولسألت عن مشاريع متوقفة منذ سنوات والجميع صامت.. ولسألت عن ردم حفر الشوارع.. ولسألت عن سوق الخضار في مدينة الخبر.. وسوق الانعام في حاضرة الدمام وكذلك تفقد طرقها وشوارعها — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) December 31, 2019 "> لو كنت وزيرًا للبلديات لقمت بزيارة المنطقة الشرقية دون أن يعلم أحد.. وتفقدت جميع أطرافها في صباح يوم جمعة.. ولسألت عن مشاريع متوقفة منذ سنوات والجميع صامت.. ولسألت عن ردم حفر الشوارع.. ولسألت عن سوق الخضار في مدينة الخبر.. وسوق الانعام في حاضرة الدمام وكذلك تفقد طرقها وشوارعها ">

وقال ماهر محمد البواردي، ويعرف نفسه على "تويتر" بالكاتب الصحفي: "لو كنت وزيرًا للبلديات لقمت بزيارة المنطقة الشرقية دون أن يعلم أحد، وتفقدت جميع أطرافها في صباح يوم جمعة، ولسألت عن مشاريع متوقفة منذ سنوات والجميع صامت، ولسألت عن ردم حفر الشوارع، ولسألت عن سوق الخضار في مدينة الخبر، وسوق الأنعام في حاضرة الدمام وكذلك تفقد طرقها وشوارعها".