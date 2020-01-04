عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي في مواجهات مع القوات المشتركة بالبرح

السبت 4 يناير 2020

الخليج 365

لقي القيادي في مليشيا الحوثي عبدالله عبدالله عوبل، مصرعه وعدد من أفراد المليشيا، في مواجهات مع القوات المشتركة، بجبهة البرح الأسبوع الماضي.

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وبحسب مصادر فأن عوبل تولى مهام قيادة مجاميع من مليشيات الحوثي في جبهة البرح، حيث لقي مصرعه مع عددا من أفراده خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي.

وتواصل القوات المشتركة حصد أرواح قيادات الحوثيين والمئات من أفراد المليشيا في المواجهات التي تخوضها مع المليشيات في جبهة الساحل الغربي .