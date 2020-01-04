شكرا لبحثكم عن خبر فلكي شهير: رؤوس كبيرة ستسقط في اليمن خلال 2020.. وهذا ما سيحدث بين الحوثيين والتحالف وعلى الرئيس هادي الحذر!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع الفلكي اليمني الشهير عدنان هائل المعروف بصدق توقعاته الفلكية بشكل مستمر أن العام 2020 سيكون عاماً تاريخياً ومصيرياً وغير عادياً.

وأوضح هائل في تصريح لوكالة ديبريفر أن الصراعات في اليمن ستتركز خلال العام الجديد على “منابع النفط والغاز، وستتعرض لاعتداءات، مما سيتسبب بركود اقتصادي وتقشف”، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيشهد انهياراً وستشهد اليمن اشتباكات سياسية وحربية بالإضافة إلى حوادث مريعة من اغتيالات لشخصيات كبيرة إلى كوارث بيئية وأخرى بفعل الأوبئة.

وقال في حديثه للوكالة: عام 2020، عام الهدم والبناء، وأحداثه قد بدأت فعلاً ابتداء من يوم الثاني من ديسمبر الفائت، من خلال قرار جماعة الحوثيين الخاص بمنع تداول بالعملة الوطنية المطبوعة حديثاً من قبل الحكومة الشرعية، وما سببه القرار من مشكلات اقتصادية فضلاً عن إرسال المليشيا لطائرة مسيرة إلى حقول النفط في صافر بمحافظة مارب ولأول مرة منذ بدء الحرب مما يؤكد أن الصراع بين المليشيا وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومعها القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي وغيرها لن تتردد في توجيه ضربات لمنشآت اقتصادية مما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام للبلد بأكمله.

وأضاف: التطرف الطائفي سيظهر بصورة أكبر خلال هذا العام، بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة في بعض مناطق اليمن وعام يكثر فيه الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات، وكلما اقتربت الأيادي لتتصافح اشتبكت وتعاركت، وستشهد اليمن خلال العام 2020 صراعات على قرارات خاطئة وعصيان واهتزازات مفاجئة ومربكة.

Advertisements

لكنه أكد أنه يرى “السعودية والإمارات تمدان يديهما لمصافحة مليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن ثمة “تهديد بفك شراكة وإنهاء تحالف” في اليمن كما أن العام 2020 سيشهد فضح بعض المؤامرات، وستصبح كل الأمور مفضوحة للناس”.

وأكد هائل أن هذا العام سيشهد أيضاً “سقوط رؤوس كبيرة”، محذراً الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من” نفس مصير سلفه الرئيس علي عبدالله صالح الذي قتل في أحداث ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين”.

وأشار إلى أن “كوكب أورانوس الذي زعزع استقرار الرئيس السابق صالح بداية العام 2011، وانتهى باغتياله أواخر 2017، بدأ بتهديد استقرار الرئيس هادي”.

ونوه هائل إلى أن ” كوكب نبتون ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز التنفسي وتزايد عدد الوفيات وكذلك ينذر بالكوارث الطبيعية”.

لكنه، عاد في نهاية توقعاته الفلكية إلى الحديث عن بصيص أمل سيلوح في أفق عام يبدو وفقاً لتوقعات هائل سيكون سيئاً للغاية، قائلاً:” لحسن الحظ فإن تواجد كوكب أورانوس في برج الثور الترابي يتناغم مع تراصف الكواكب في برج الجدي الترابي ويبعث الأمل للبحث عن حلول والتوصل لبعض التوافقات ومعالجة بعض الأمور الشائكة”.