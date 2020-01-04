شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .." قشر البرتقال " علاج ناجع لـ " 4" أمراض احدها قاتل ..تعرف عليها ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعتبر البرتقال أحد أنواع الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين ويزداد الطلب عليه واستهلاكه في فصل الشتاء، نظرا لفوائده الصحية في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

تتجاوز فوائد هذه الفاكهة مايتم تداوله أو المتعارف عليه، من احتوائها عددا من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، لتصل هذه الفوائد الى القشرة، التي تكون حاوية النفايات، للأسف، طريقها النهائي في أغلب الاحيان.

ففي دراسة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانغ، حول دور قشرة البرتقال في مكافحة الامراض، توصلت الى دور مهم للقشرة في منع تكون البطانات الدهنية في الطبقة الداخلية من الشرايين، من خلال تحسين عمل الأمعاء.

فوائد صحية لقشرة البرتقال

1-تقي من تصلب الشرايين

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فحسب دراسة وانغ، إن مستخلص قشر البرتقال يمكنه تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء ويقي من تصلب الشرايين، وهو مرض في القلب تبطن فيه الرواسب الدهنية الجدار الداخلي للشرايين.

فقشر البرتقال يحتوي على مكونات تساهم في إنتاج مركب "ثلاثي ميثيل أمين"، الذي يؤخر حصول تصلب في الشرايين.

2-الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن قشور الحمضيات، بما فيها البرتقال، فعالة، في العموم، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم.

3-مضاد للحساسية

حيث تحتوي القشرة على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما وتقوم بمنع إطلاق مايعرف بالهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.

4-تعزيز صحة البشرة

تحتوي قشرة البرتقال على كميات كبيرة من فيتامين "E" ومضادات للأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من من ظهور البقع وتجاعيد التقدم في العمر، إضافة لإحتوائها فيتامين "C"، الذي يقلل من ظهور علامات يسببها العجز المبكر.