شكرا لبحثكم عن خبر مصادر استخباراية: مصرع قيادات عراقية مرتبطة بايران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - د.علي التواتي القرشي ✔@alitawati ✔@alitawati نقلاً عن مصادر استخباراتية عالمية:

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مقتل شبل الزيدي في غارة جوية أمريكية أخرى في بغداد. الزيدي هو المنسق المالي بين الحرس الثوري الإيراني والجماعات الطائفية المسلحة في العراق، واستخدم غطاء لاستثمارات الحرس في العراق

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بالأمس، قيادات عسكرية واليوم قيادات مالية.. بنك أهداف مرتب

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