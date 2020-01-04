شكرا لبحثكم عن خبر القات يقتل شاب في مدينة القلوعة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شاب مصرعه ، الجمعة، في العاصمة عدن إثر تعاطيه القات.

وبحسب ما قاله الصحفي "محمد النعماني" الذي يقطن حي نفس الذي يعيش فيه الشاب بأن الشاب من ابناء القلوعة توفي بسبب اختناقة بالقات.

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ويرجح بأن المتوفي قد تناول كميات كبيرة من القات أدت الى اختناقه وصعوبة التنفس ووفاته على الفور كما جرت في حالات عديدة سابقة.

ويذكر ان هناك حالات كثيرة قد توفيت جراء تناول القات بكميات كبيرة وتسجل بشكل شبه يومي.