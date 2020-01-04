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القات يقتل شاب في مدينة القلوعة بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شاب مصرعه ، الجمعة، في العاصمة عدن إثر تعاطيه القات.

 

وبحسب ما قاله الصحفي "محمد النعماني"  الذي يقطن حي نفس الذي يعيش فيه الشاب بأن الشاب من ابناء القلوعة توفي بسبب اختناقة بالقات.

 

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ويرجح بأن المتوفي قد تناول كميات كبيرة من القات أدت الى اختناقه وصعوبة التنفس ووفاته على الفور كما جرت في حالات عديدة سابقة.

 

ويذكر ان هناك حالات كثيرة قد توفيت جراء تناول القات بكميات كبيرة وتسجل بشكل شبه يومي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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