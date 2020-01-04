عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تدمر 6 مواقع لمليشيا الحوثي شمال الضالع

السبت 4 يناير 2020

الخليج 365

قصفت مدفعية القوات الجنوبية، مساء الجمعة، أهداف تابعة لمليشيا الحوثي.



Advertisements

وشنت قوات المدفعية، بحسب مصادر ميدانية مطلعة، عملية قصف على أكثر من 6 مواقع في جبهة الفاخر، يتمركز فيها قناصة، وموقع تمركز عربة بي إم بي بمنطقة النبيجة.

وكشفت المصادر عن تدمير المواقع بالكامل بعد إمطارها بعشرات القذائف المدفعية.

ولفتت إلى تنسيق مشترك مع فرق الاستطلاع لتحديد مواقع تمركز العناصر الحوثية وقناصيها وعرباتها.