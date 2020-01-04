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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تدمر 6 مواقع لمليشيا الحوثي شمال الضالع
السبت 4 يناير 2020
الخليج 365
قصفت مدفعية القوات الجنوبية، مساء الجمعة، أهداف تابعة لمليشيا الحوثي.
وشنت قوات المدفعية، بحسب مصادر ميدانية مطلعة، عملية قصف على أكثر من 6 مواقع في جبهة الفاخر، يتمركز فيها قناصة، وموقع تمركز عربة بي إم بي بمنطقة النبيجة.
وكشفت المصادر عن تدمير المواقع بالكامل بعد إمطارها بعشرات القذائف المدفعية.
ولفتت إلى تنسيق مشترك مع فرق الاستطلاع لتحديد مواقع تمركز العناصر الحوثية وقناصيها وعرباتها.
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