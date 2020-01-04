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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقالي القطن يؤسس اللجنة المحلية بالمركز ك
السبت 4 يناير 2020
الخليج 365
أسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية القطن، بمحافظة حضرموت، اللجنة المحلية في المركز ( ك )، بمناطق العدان والرملة وضواحيها.
ويهدف تشكيل اللجان المحلية للمراكز في الأحياء والقرى، إلى تفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتعزيز التواصل المستمر مع مختلف المراكز.
شكلت اللجنة الإشرافية المكلفة من قبل القيادة المحلية بمديرية القطن أعضاء المركز، وشملت:
1- الشيخ صالح سعيد بايعشوت (رئيسا للمركز).
2- جمعان سالم واصل (نائباً للرئيس).
3- سعيد عوض باصاع (مسؤولا تنظيميا).
4- سالم سعيد بايعشوت (مسؤولا اجتماعيا).
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