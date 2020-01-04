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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انسحابات حوثية بالمئات من جبهات شمال الضالع إثر انقسامات في صفوف الجماعة
السبت 4 يناير 2020
الخليج 365 - الضالع
تعصف الانقسامات والانسحابات بالمليشيات الحوثية في جبهة الضالع، وتصاعدت الخلافات في جبهة الفاخر هذه المرة.
قالت مصادر محلية :" إن خلافات كبيرة نشبت بين الأجنحة القيادية للمليشيات الحوثية في جبهة الفاخر شمال قعطبة، شمالي الضالع". وانسحب ما يقارب 60 مقاتلاً، من جبهات الضالع، برفقة قيادي من محافظة إب، يدعى "أبو الحسين الإبي".
وأفادت المصادر إن الانسحابات بسبب الخلافات التي نشبت بين الإبي وأحد مشرفي المليشيات بجبهة الضالع "يدعي الانتماء للأسرة الحوثية".
وغالبية المقاتلين الذين أعلنوا بقيادة المدعو أبو حسين الإبي انشقاقهم، هم من محافظة إب .
وفي السياق دارت اشتباكات عنيفة، صباح الجمعة 3 يناير في "حبيل الكلب" بعد قصف المليشيات تجمعات آهلة في شمال قعطبة.
وأفادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في "حبيل الكلب"، بعد أن قامت المليشيات بقصف منازل المواطنين بمدافع الهاون عشوائيا، في سليم شمال قعطبة، شمالي الضالع.
وعاودت مقاتلات التحالف التحليق في سماء جبهات محور الضالع صباح الجمعة.
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