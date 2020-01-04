شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : غاره جويه ل طائره بدون طيار امريكيه تقتل شهلاني في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل اعلام محليه ونشطاء ,انباء عن مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الايراني ,المتواجد في صنعاء عبد الرضا شهلاني.

وبحسب المصادر فقد قتل عبد الرضا شهلاني بغاره جويه امريكيه لطائرة بدون طيار ,في العاصمه صنعاء ,منتصف مساء الجمعه .

ولم يرد حتى الان اعلان رسمي يؤكد او ينفي الخبر , لا من جانب الخارجيه الامريكيه , ولا من داخلية اليمن .

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