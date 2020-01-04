شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم ركض وطلب الحماية .. مصادر : هروب ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية خارج البلاد بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 05:52 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عراقية ، الجمعة ، إن قادة ميليشيات موالية لإيران بينهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي هربوا إلى خارج العراق بمجرد سماعهم نبأ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأميركية.

الخزعلي

وذكرت المصادر بحسب موقع الحرة ، أن الخزعلي توجه فجر الجمعة مع عائلته إلى منزله القديم في مدينة النجف، وبعدها فر إلى إيران.

وقبل ذلك كان الخزعلي قد نشر رسالة على مواقع مقربة من عصائب أهل الحق تحدث فيها عن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، واللافت في الرسالة أنها كتبت بخط اليد وكانت مستخدمة من الجانب الآخر.

أبو آلاء الولائي

Advertisements

وأضافت المصادر أن زعيم ميليشيا كتائب “سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي فر هو الآخر إلى إيران الجمعة، فيما هرب شبل الزيدي زعيم كتائب الإمام علي الموالية لطهران إلى بيروت.

وأوضحت أن مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اختفى بالتزامن مع قيام القوات الأميركية باستهداف سليماني.

ركض بعدها باتجاه منطقة سكنية

وأكدت أن الفياض كان في طريقه إلى منزل في منطقة الغزالية حيث كان مقررا أن يلتقي بسليماني وأبو مهدي المهندس، لكنه ترجل من موكبه فور سماعه نبأ مقتل سليماني.

وأضافت أن “الفياض ركض بعدها باتجاه منطقة سكنية قريبة وطلب من حمايته عدم اللحاق به، واختفى بعد ذلك”.

وأشارت المصادر أن قوة أميركية خاصة داهمت منزلا في منطقة الجادرية وسط بغداد بالتزامن مع عملية قتل سليماني واعتقلت شخصا واحدا من دون أن يتم الكشف عن هوية المعتقل.