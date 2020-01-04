شكرا لمتابعة خبر عن خبير استراتيجي عالمي : يكشف عن المهمة العسكرية المحتملة التي ستطلب ايران من الحوثيين تنفيذها ضد " السعودية " كجزء من الرد على مقتل .. الجنرال قاسم سليماني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير الاعلام اليمني : يصدم الحوثيين باول تعليق على مقتل السليماني في مطار بغداد انفجار الوضع بين الحوثيين والشيخ البخيتي واندلاع مواجهات دامية خلفت قتلى وجرحى أول تعليق لقوات طارق صالح .. على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس اشتعال الخلاف في العاصمة صنعاء .. هجوم حوثي عنيف يستهدف المؤتمر و أبو رأس يهدد

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