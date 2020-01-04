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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هيئة مستشفى سيئون العام تكرم عدد من عامليها المتقاعدين بوادي حضرموت السبت 4 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون كرمت هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت، الجمعة، وبالتنسيق مع دائرة المختبرات بالهيئة ، 9 من العمال المتقاعدين بأقسام المختبرات بالهيئة نظير ما قدموه طوال فترة خدمتهم من اخلاص وتفاني في العمل.

واشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبدللاه التميمي باللفتة الكريمة في تكريم كوكبة من عمال المختبرات المتقاعدين التي افنت حياتها في العمل في ظروف صعبة وامكانيات بسيطة ،حاثا المتقاعدين في استمرارية العطا في الاستشارة لزملائهم العاملين بالهيئة .

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