عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرجبي يطلع على سير العمل في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي

السبت 4 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على سير العمل في المؤسسة العامة للمياة والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن والفروع التابعة لها بعموم محافظات الجمهورية.



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وناقش الشرجبي مع رئيس المؤسسة المهندس علي عسكر، آلية عمل الفروع بالمحافظات، ومستوى تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المدن والمديريات على ضوء خطط وبرامج الوزارة لعام 2019، إضافة إلى الاحتياجات الملحة والاسعافية للفروع، والمشاريع المدرجة في خطط المؤسسة للعام الجديد 2020.

واستمع الشرجبي من رئيس المؤسسة، إلى شرحا مفصلا عن أوضاع الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في تنفيذ مشاريع إمدادات المياه على ضوء النزول الميداني إلى عدد من المحافظات..مؤكدا حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للتغلب على الصعوبات التي تواجه قطاع المياه.

وأشاد القائم باعمال وزير المياه والبيئة بالجهود المبذولة لتنشيط الفروع في المحافظات المحررة وسلامة الإجراءات المتخذة وفقاً للضوابط والقوانين..مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط العمل بمختلف فروع المؤسسة وكافة الإدارات والوحدات لضمان سير العمل بوتيرة عالية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.