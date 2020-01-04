عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شبوة.. اختتام الدورة التدريبية النسوية حول صيانة الجوالات

السبت 4 يناير 2020

الخليج 365 - عتق

اختتمت بمدينة عتق محافظة شبوة، الدورة التدريبية النسوية في مجال صيانة الجوالات والتي نظمها مجلس تعاون الأحياء وجمعية تنمية المرأة ومعهد مهارتي للتدريب والتأهيل بدعم من فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا ضمن برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية بالشراكة مع السلطات المحلية في المحافظة.

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وهدفت الدورة خلال ستة أيام إكساب خمسة وعشرين متدربة ،عدد من المعارف والخبرات اللازمة فيما يتعلق بمهارات صيانة الجوالات وبما يمكن من توفير فرص عمل وتحسين وضعهن الحياتي والمعيشي.

وفي ختام الدورة أشار مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناصر حبتور ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل صالح باوهال ورئيسة جمعية تنمية المرأة بالمحافظة فاطمة فرج وممثل فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا أنور أبو سبعة إلى أهمية الدورة في حياة المتدربات وتحسين وضعهن الحياتي.