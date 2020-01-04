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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علي محسن يعزي في وفاة عبدالله القامز السبت 4 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالله القامز الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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