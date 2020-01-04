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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دماج يثمن اهتمام المؤسسة الأمريكية بالآثار اليمنية
السبت 4 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
ثمن وزير الثقافة مروان دماج بدور المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان واهتمامها بالآثار اليمنية واسهاماتها في مجال التنقيبات والاستكشافات الاثرية لبعض المواقع الأثرية في اليمن وخصوصاً معبد أوام (عرش بلقيس) في مدينة مأرب.
وعبر وزير الثقافة في رسالته التي بعثها الى نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان الدكتور جي زيدون زيد ،عن شكره للمؤسسة الامريكية وماقدمته من دعم في مجال استكشاف وترميم الآثار اليمنية، وتعهدها باستئناف أعمال الاستكشافات وترميم وحماية الآثار اليمنية، والعمل على دعم الثقافة في اليمن بكل أنواعها..مؤكداًُ ان وزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة لن تألو جهدا في التعاون مع المؤسسة وتسهيل كل أعمالها، لما فيه إبراز التراث الإنساني العريق لليمن.
كما عبر الوزير دماج في الرسالة عن احر التعازي لنائب رئيس المؤسسة وكافة العاملين فيها والشعب والأمريكي الصديق في وفاة الرئيسة السابقة للمؤسسة مارلين فيلبس هودجسون..لافتاً الى ان هودجسون كانت تعد معبد أوام من أهم المعالم الأثرية في العالم، إن لم يكن الأعجوبة الثامنة من عجائب العالم القديم.
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