شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الاعلان عن غاره امريكيه جديده في العراق ..والضحيه "الارهابي قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 02:37 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توقعت وسائل اعلامية قبل قليل مقتل الارهابي قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي في الغارة الامريكية المسيرة قرب التاجي . Advertisements وسبق ان رصد يمن تايم قبل قليل خبر عاجل أعلنه تلفزيون CNN الامريكي أن غارة امريكية استهدفت سيارات يشتبه ان يتواجد فيها شخصيات وقيادات عراقية مهمة . وطبقا للقناة ان الهجوم تم على طريق التاجي في العاصمة العاصمة العراقية بغداد .

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