شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : الاعلان عن الهدفين القادمين .. بعد سليماني في بنك الاهداف المحدده , المفاجأه احدهم في اليمن "الاسم والصوره" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 02:26 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف نشطاء سعوديون عن الهدف القادم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي. ووفقا لرصد "أحداث نت"، تناقل الإعلام السعودي غير الرسمي صور لكلا من قادة عملاء إيران في اليمن (عبدالملك الحوثي) ولبنان (حسن نصر الله).

وكشف بأنهما الهدف القادم في هذا العام الجديد والذي يحمل من البشارات للشعوب العربية الكثير والكثير. ووفقا لرصد "أحداث نت"، نزل الخبر كالصاعقة على مليشيا الحوثي والتي تعتبر ذراع إيران في اليمن. Advertisements وتناقلت حسابات حوثية الخبر بصدمة كبيرة وقال أحدهم في "تويتر": "من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظمائها هنيئا لكم الشهادة فزتم ورب الكعبة".

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