انفجار الوضع بين الحوثيين والشيخ البخيتي واندلاع مواجهات دامية خلفت قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - أول تعليق لقوات طارق صالح .. على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس اشتعال الخلاف في العاصمة صنعاء .. هجوم حوثي عنيف يستهدف المؤتمر و أبو رأس يهدد هاني بن بريك يعلق على مقتل قاسم سليماني وهذا ماقاله إسرائيل ترفع حالة التأهب القسوة على الحدود السورية .. بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني

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