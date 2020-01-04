شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمريكا تتحدى إيران وتصطاد قيادي جديد بالحرس الثوري بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني ..«شاهد الاسم والصورة وتفاصيل العملية» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر اعلامية يمنية ان قيادي بالحرس الثوري الايراني لقي مصرعه ايضا بعد ساعات من مصرع قاسم سليماني .

وأوضحت المصادر أن عملية بالعاصمة اليمنية صنعاء استهدفت عبدالرضاء شهلايي‬⁩ المسؤول الاول عن دعم جماعة ⁧‫الحوثي‬⁩ بالاسلحة والمعدات.

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• عاجـــل : أمريكا تتحدى إيران وتصطاد قيادي جديد بالحرس الثوري بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني ..«شاهد الاسم والصورة وتفاصيل العملية»

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ولم تكشف تلك المصادر مزيدا من المعلومات عن هذة العملية التي جاءت بعد ساعات من مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي عن مكافاة مالية قدرها ١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن #عبدالرضاء_شهلايي

من هو الشهلايي؟

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عبد الرضا شهلايي قائد رفيع المستوى في قوة القدس وقوات الحرس الثوري الإسلامي في صنعاء باليمن، كما إن لديه تاريخ حافل باستهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

خطط شهلايي لاغتيالات متعددة بين صفوف قوات التحالف في العراق، كما عمل على تزويد الجماعات الشيعية المتطرفة بالأسلحة والمتفجرات، وخطط لهجوم 20 يناير2007 في كربلاء بالعراق، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين.

وبصفته ممولًا وأحد كبار المسئولين بقوات الحرس الثوري الإسلامي، أنفق شهلايي 5 ملايين دولار في عام 2011 لتنفيذ مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن العاصمة، كما خطط لهجمات متتابعة داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شهلايي في عامي 2008 و2011 كإرهابي عالمي من نوع خاص (SDGT)، كما صُنف أيضًا بالمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبحرين في عام 2018.

الأسماء المستعارة:

1- عبد الرضا شهلايي

2- حاج يوسف

3- الحاج يوسف

4- الحاج ياسر

5- حاج ياسر

6- يوسف أبو الكرخ

تاريخ ومكان الميلاد:

1957 تقريبًا في إيران

أماكن وجوده:

صنعاء، اليمن

كرمنشاه، إيران

قاعدة مهران العسكرية، محافظة إيلام، إيران