شكرا لبحثكم عن خبر "خاشقجي" تنبأ بمقتل "قاسم سليماني" قبل خمس سنوات.. هذا ما قاله عنه! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون وصحفيون عرب، اليوم الجمعة، تغريدة للراحل جمال خاشقجي وهو ينعت قاسم سليماني بالقاتل، عقب تردد أنباء عن مقتله آنذاك.

‏وقال "خاشقجي" في تغريدة تعود للعام 2015: "إن صح خبر مقتل قاسم سليماني فهو قاتل، والقاتل يقتل ولو بعد حين، قلت قبل أيام وهو يدنس مسجد بحلب، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم".

ان صح خبر #مقتل_قاسم_سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين ، قلت قبل ايام وهو يدنس مسجد بحلب ، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 23, 2015 "> جمال خاشقجي ✔ @JKhashoggi ان صح خبر #مقتل_قاسم_سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين ، قلت قبل ايام وهو يدنس مسجد بحلب ، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم . "> 1,633 people are talking about this

ونعى الحرس الثوري والمرجعية الشيعية اليوم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، عقب مقتله بغارة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

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تغريدة الراحل جمال خاشقجي قبل خمس سنوات تخص قاسم سليماني https://t.co/x7XKx8A8uR — فيصل القاسم (@kasimf) January 3, 2020 "> فيصل القاسم ✔ @kasimf تغريدة الراحل جمال خاشقجي قبل خمس سنوات تخص قاسم سليماني https://twitter.com/jkhashoggi/status/668924488126504960 … جمال خاشقجي ✔ @JKhashoggi ان صح خبر #مقتل_قاسم_سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين ، قلت قبل ايام وهو يدنس مسجد بحلب ، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم . "> 243 people are talking about this

وكان البنتاجون الأمريكي قد أعلن عن مقتل سليماني بغارات أثناء خروجه من مطار بغداد قادما من سوريا، مؤكدا أن ذلك حدث بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، والذي اكتفى بنشر علم بلاده على صفحته في تويتر عقب العملية.

وتوعد الحوثيون في اليمن القواعد الأمريكية في المنطقة بهجمات ردا على مقتل قائد فيلق القدس، وهي بانتظار توجيهات عليا من إيران للرد المناسب.