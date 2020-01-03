شكرا لبحثكم عن خبر تعرض حقائب المسافرين للسرقة في مطار عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شكا عدد من المسافرين على متن الخطوط الجوية اليمنية، القادمين عبر مطار عدن الدولي، قيام موظفي نقل الحقائب من الطائرة الى صالة الاستلام بسرقة مقتنيات تابعة لهم من داخل حقائبهم.
وقال مسافرون في تصريحات نقلتها وكالة عدن الاخبارية، إنهم عند استلام حقائبهم التي تم شحنها في الرحلة فوجئوا بفتحها من قبل موظفي الشحن، وعند تفقدها وجدوا أن عددا من مقتنياتهم قد سرقت، ومن بينها أدوية وعطورات وأشياء أخرى.
ودعوا المعنيين إلى تلافي هذه السابقة الخطيرة التي لم تحصل في أي من مطارات العالم، وإنزال العقاب الإداري والجزائي الرادع بحق من ثبت تورطهم بهذا السلوك المشين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض حقائب المسافرين للسرقة في مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.