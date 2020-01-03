شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك يعلق على مصرع سليماني ويشكر ترمب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك الشكر للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب عقب اعلان مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني. وكتب بن بريك في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: شكرا أمريكا، شكرا ترامب. جدية أمريكا في تتبع الإرهابيين محط احترام وتقدير. وعاد بن بريك في تغريدة أخرى ليهاجم حركة المقاومة الفلسطينية حماس عقب نعيها مقتل سليماني. Advertisements وقال بن بريك مهاجما حماس: خيانة حماس وسائر تشكيلات تنظيم الإخونج لأوطانهم العربية وغير العربية أمر معروف وطبيعي ومن أسس كيانهم، إنما المستغرب لو خرجت حماس بخطاب تأييد لمصالح الأمة. وأضاف: ظلت حماس وقيادتها في التنظيم الدولي يلعبون بعواطف العرب والمسلمين بمسمى المقاومة والإسلام وهم أبعد ما خلق ربي عن الإسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يعلق على مصرع سليماني ويشكر ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.