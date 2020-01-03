شكرا لبحثكم عن خبر سعر الدولار الليلة : في عدن 626 وفي صنعاء 586 ريالا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة. فيما يلي يآخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 584 ريال بيع: 586 ريال الريال السعودي Advertisements شراء: 154 ريال شراء: 154.3 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 620 ريال بيع: 625 ريال الريال السعودي شراء: 163 ريال بيع: 163.5 ريال

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