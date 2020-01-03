الرئيس هادي يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية والسياسية احمد حمزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

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بعث رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الاجتماعية والسياسية أحمد عبده حسين حمزة ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



واشار الرئيس هادي في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية ودوره النضالي ضد الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن وحتى نيل استقلاله الوطني في 30 نوفمبر 1967م..لافتاً الى ان الفقيد كان من الرموز الأولى للحركة الوطنية اليمنية.

وعبر الرئيس عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.