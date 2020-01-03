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عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤولون أمريكيون حسب "رويترز"، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديد في المنطقة.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القوات المشار إليها ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

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عــــــاجل : اول تحركات عسكرية امريكية في الشرق الاوسط بع قتل سليماني وقرارات طارئة للرئيس ترامب ( تفاصيل )

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وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لوكالة "رويترز" مؤخرا إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وأن القوات أبلغت بالاستعداد للانتشار.