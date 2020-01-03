شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشهر عمر عبدالرحمن ”عموري نجم نادي الجزيرة الإماراتي وقائد منتخب الإمارات، زواجه خلال حفل كبير ضم أصدقاءه وأقاربه.
وتواجد النجم ناصر الشمراني، والمعلق فارس عوض في حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء وأقارب اللاعب.
يذكر أن عموري انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل بتجديد عقده مع الهلال السعودي، وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي.
وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في 5 مباريات.
وأرجع عموري تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم.
وتزوج عموري من احدى بنات اسرته وهي إبنة حسن بن عبدالله العمودي
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