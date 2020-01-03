شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لـ"خاشقجي" عن مقتل قاسم سليماني تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 11:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي متعلقة بقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

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وأعاد الإعلامي السوري فيصل القاسم، نشر تغريدة لخاشقجي، كتبها قبل نحو 5 سنوات، علق فيها على الأنباء التي ترددت وقتها عن مقتل قاسم سليماني.

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وقال جمال خاشقجي في تغريدته والتي نشرها في 2015: "إن صح خبر مقتل قاسم سليماني، فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين، قلت قبل أيام وهو يدنس مسجد بحلب، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم" .

وكانت شائعات انتشرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تفيد بمقتل قاسم سليماني، مع ثلاثة آخرين كانوا معه، بعد إصابة مركبتهم بصاروخ "تاو" في ريف حلب، الأمر الذي نفاه الحرس الثوري الإيراني وقتها.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر، المعروف باسم "أبو مهدي المهندس"، وعددٍ من مرافقيه، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بأمر من الرئيس دونالد ترامب.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن العملية تهدف إلى منع المزيد من الهجمات من قِبَل إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حماية مصالحها في المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وجهة نظرها