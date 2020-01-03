شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل :شيخ وبرلماني بارز تنبأ بمقتل صدام حسين "وقتل" ,وتنبأ بمقتل سليماني "وقتل بعدها بساعات"..!! "تفاصيل مرعبه " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 11:14 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تحققت نبوءة لبرلماني عراقي قبل مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بساعات.

وكان البر لماني العراقي فائق الشيخ علي قد كتب على حسابه في تويتر أمس : ” مَنْ يغرد الآن فائق الشيخ علي الذي لم يسمع كلامه صدام حسين.. فحصل ما حصل.. أيتها الميليشيات: أخرجوا صواريخكم وقنابلكم وأسلحتكم من 14 موقعاً في مناطق سكنية للفقراء ببغداد، لأن الطائرات الأميركية انطلقت من قواعدها بالولايات المتحدة قادمة للخليج بهدف قصف المواقع.. وقد أَعذر من أَنذر”.

وعلقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد : ” النائب فائق الشيخ علي توقع ما حدث قبل أن يحدث.. انظروا الساعة والتاريخ الذي نشر فيه التغريدة … أبو أروى مكشوف عنه الحجاب حذركم بس ما طعتوه”.

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وعلق العديد على تدوينة السعيد، حيث كتب أحد المغردين قائلا : ” ولج هذا فائق مو حيالله، هذا استاذ و علم من اعلام السياسية العراقية المعاصرة و الحديثة، شجاع و نزيه و متواضع مع البسطاء، متكبر و مغرور مع الفاسدين و العملاء، احتاريت ش اوصف بيك يا استاذي”.

يذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو علق عقب مقتل سليماني : ” أننا سنواصل العمل من أجل المصالح الأمريكية في المنطقة، مطلبا إيران بالتوقف عن أسلوبها في زعزعة العراق”.

وأكد بومبيو في تصريحاته أيضا أن واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد، مضيفا أن قتل سليماني كان إجراءً دفاعيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أننا لن نسمح بتعرض حياة الأميركيين للخطر، وأننا فعلنا ما بوسعنا لحماية مصالحنا.

وأشار أيضا إلى أن الضربة التي استهدفت قاسم سليماني كانت قانونية.