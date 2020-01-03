شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : بتعليق مرعب غير مسبوق الشيخ ياسر العواضي يفاجئ الجميع ,بشأن اغتيال قاسم سليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/03 الساعة 10:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد الشيخ ياسر العواضي عن وجود حرب الوكالة في المنطقة للصراع بين الاامريكي الايراني والمتوقع خروجه عن السيطرة بعد تدخل واشنطن بقتل سليماني بشكل مباشر.

Advertisements

وقال العواضي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : رغم وجود سياسة المحاور وحرب الوكالة فعلا" في المنطقة للصراع الامريكي الايراني المتوقع خروجة عن السيطرة في اي وقت والذي ظل لزمن يتخذ اشكال مختلفة واعدت له سيناريوهات وخطط وبدائل واهداف واحتمالات متعددة لدى الطرفين من فترة



واضاف، الا ان قتل قائدايراني بارز سليماني بشكل مباشر من امريكا نقل الحرب من الوكالة الى الاصالة ورغم ان مقتل قيادات معه من الحشد الشعبي قد يستغل لاضفاء صبغ محليه لنوع الرد الايراني.

وتابع، الا ان خيار ضبط النفس ان لم يكن الخيار المقبل كما هو محتمل فان الخيار الآخر الانتقامي ان لم تقم به ايران مباشرة ولاهداف امريكية مباشره وليس بالوكالة فهو مؤشر ضعف.