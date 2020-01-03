شكرا لمتابعة خبر عن من عبد الملك الحوثي بخصوص مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني .. وهذا ماقاله؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : السعودية تعلن اول موقف رسميا بعد مقتل قاسم سليماني بضربة امريكية .. وتحذر مما لايحمد عقباه برعاية رئيس الوزراء وحضور عدد من المسؤولين في الحكومة : "إعمار اليمن" يدشن مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن طيران التحالف : يستهدف قيادات حوثية بارزة بغارات دقيقة وعنيفة (أسماء وتفاصيل) محمد الحوثي يقدم تعازيه لإيران وانصارهم في العراق بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني .. ويتوعد امريكا برد سريع ومباشر

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