شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اتهام فنانة مصرية شهيرة بالشذوذ الجنسي بسبب هذه الصورة الفاضحة .. لن تصدق من تكون؟ .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور غريبة للفنانة المصرية هدير نبيل حيث ظهرت في احداها بتسريحة شعر غريبة وعلى رقبتها وشما لوردة .

وشن العديد من متابعي هدير نبيل هجوما عليها بسبب صورها الغريبة وصل حد اتهامها بالشذوذو الجنسي ..

ونفت هدير نبيل اتهامها بالشذوذ الجنسي حيث قالت انها سبق وفنّدت هذه الاقاويل مضيفة : ولا أحب الحديث عن هذا الموضوع، خاصة أنه لم يصدر منّي أي شيء يجعل البعض يردد هذه الأكاذيب عني".

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وتابعت: "ما علاقة ستايل الملابس والشعر بالشذوذ الجنسي، هل لأنني قمت بقص شعري؟، فماذًا إذًا عن الشباب الذين يقومون بتطويل شعرهم؟!".

وبسؤالها عن سر اعتمادها مكياج بألوان غريبة ورسمها "تاتو" على يدها، قالت: "حبيت أن أميز نفسي بهذا الستايل، وأحب رسم الجماجم في التاتو، ولا علاقة لها بعبدة الشيطان".

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