 تحذير طبي عاجل من هذا المشروب الخطير الموجود في كل منزل .. إنه يضعف قدرتكم الجنسية ويعرضكم للإصابة بهذه الأمراض القاتلة..تعرفو على الان !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعشق الغالبية الساحقة من ابناء الشعب اليمني في جميع المحافظات تناول الشاي مع الحليب، وهو مايطلقون عليه " الشاي العدني " آ لكن دراسات طبية حديثة حذرت من خطورة هذا المشروب على صحة الإنسان.

وكشفت دراسة أجراها علماء ألمان ونشرت في مجلة "القلب الأوروبية" أن لإضافة الحليب للشاي أضرار جسيمة، حيث يساعد الشاي على ارتخاء الشرايين وبالتالي يكون ضغط الدم مثاليا، إلا أن وضع الحليب يوقف هذا التأثير الإيجابي.

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وبحسب الباحثين، فإن مشروب الشاي بالحليب يسبب أيضا عسر الهضم ويزيد من احتمالات تشكل الحصى في الكلى، ويضعف القدرات الجنسية للرجل إذ أن الشاي يولد مادة "أوكسيد النتريك"، بينما ينتج عن الشاي "بروتينات الكازين"، ويشكل تواجدهما معا أضرارا تطال الكلى والكبد.

كذلك لا ينصح الأخصائيون بشرب الشاي مع الحليب لمن يعاني من حساسية "اللاكتوز"، والذي قد تكون لها مضاعفات شديدة، وفق ما ذكر موقعا "غارديان" و"ميديك فورم".