إمام الحرم "عادل الكلباني" في بث مباشر يصدم الجميع ..شاهد إلى أين وصلنا ؟ (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتقد الشيخ عادل الكلباني ، المحتفلين برأس السنة الميلادية ، مشيراً إلى الإنسان لا بد أن يحزن لأن عمره نقص سنة . وقال الكلباني في فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة .. إلى أي حد وصلنا للتقليد والإنقياد “.

وتسائل الكلباني : ” وش الفرق بين اليوم وبكرة .. اليوم 2019 وبكرة 2020 .. ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة ؟”.

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ووجه الكلباني سؤالاً للمحتفلين، قائلاً :” نقص من عمرك سنة كاملة وش المستند إن السنة الجاية غير اللي قبلها وش اللي استفدناه لا شيء لا جديد”.