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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إمام الحرم "عادل الكلباني" في بث مباشر يصدم الجميع ..شاهد إلى أين وصلنا ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتقد الشيخ عادل الكلباني ، المحتفلين برأس السنة الميلادية ، مشيراً إلى الإنسان لا بد أن يحزن لأن عمره نقص سنة . وقال الكلباني في فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة .. إلى أي حد وصلنا للتقليد والإنقياد “.
وتسائل الكلباني : ” وش الفرق بين اليوم وبكرة .. اليوم 2019 وبكرة 2020 .. ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة ؟”.
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ووجه الكلباني سؤالاً للمحتفلين، قائلاً :” نقص من عمرك سنة كاملة وش المستند إن السنة الجاية غير اللي قبلها وش اللي استفدناه لا شيء لا جديد”.
وعلق عدد من المغردين على تصريحات الكلباني حيث قال أحدهم : ” ياشيخ الله يعافيك نهني بعض لأننا لازلنا مع بعض نهني بعض أن السنة مرت بخير لا مرض ولا موت ولا فاجعة والبلد بأمن وأمان الحمد لله العمر كله يارب .
وأضاف آخر : “لا مانع شرعي من أن أتمنى لك عام جديد مليء بالسعادة و الفرح و بعيد عن الأحزان، و لا مانع شرعي من أن يحتفل الناس ببداية العام الميلادي أو الهجري كنوع من التغيير و قتل رتابة الحياة ، وإدخال السعادة على نفوس الشعوب” .
وتابع آخر : ” من باب التسامح والتفاؤل بالخير لعلنا نجده ، حجتك ركيكة يا شيخ ” .
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!!!!! pic.twitter.com/KAfjVtmrct— عادل الكلباني (@abuabdelelah) December 31, 2019
✔@abuabdelelah
!!!!!
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