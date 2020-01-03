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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. فتاة تبكي وتتوسل سائق تحرش بها داخل سيارته وحاول اختطافها

حصلت المرصد على مقطع فيديو لسائق مركبة وهو يحاول خطف فتاة والتحرش بها. ورصد مقطع الفيديو الفتاة وهي تبكي وتتوسل للسائق بأن يوقف سيارته لتنزل منها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو.. فتاة تبكي وتتوسل سائق تحرش بها داخل سيارته وحاول اختطافها Advertisements عاجل وخطير جدا .. مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة شاهد.. سما المصري تهدى الشباب مؤخرتها وملابس داخلية.. فيديو صادم شاهد فيديو منه شلبي وخالد يوسف ،، فيديو منه شلبي وخالد يوسف و رانيا كامل HD غطت صدرها لكنها كشفت عن مكان آخر.. “شاهد” رانيا يوسف تتعرى بزيادة على الشاطئ لكسب تفاعل الجمهور! ورفض السائق في بداية الأمر أن يوقف سيارته بينما استمرت الفتاة بالبكاء حتى توقف السائق الذي يقود سيارة من نوع “جيلي إمجراند” ونزلت الفتاة قبل أن يدخل في منطقة سكنية.

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