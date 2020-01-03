شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا .. مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا .. مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة

أكدت مصادر أن ثلاث جهات شاركت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أوب مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم اليوم الجمعة. ووفقاً لما ذكره موقع النهضة نيوز العربي عن ما أسماها مصادر مطلعة فإن ثلاث جهات التي وقفت خلف عملية الاغتيال هي مصادر مخابراتية عراقية نافذة والموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية، وجميعهم دبروا عملية الاغتيال. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو.. فتاة تبكي وتتوسل سائق تحرش بها داخل سيارته وحاول اختطافها عاجل وخطير جدا .. مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة Advertisements شاهد.. سما المصري تهدى الشباب مؤخرتها وملابس داخلية.. فيديو صادم شاهد فيديو منه شلبي وخالد يوسف ،، فيديو منه شلبي وخالد يوسف و رانيا كامل HD غطت صدرها لكنها كشفت عن مكان آخر.. “شاهد” رانيا يوسف تتعرى بزيادة على الشاطئ لكسب تفاعل الجمهور! وقال المصدر: الأطراف الـ3 التقت على وحدة المصالح والأهداف" والمتمثلة بالنسبة لأمريكاً في ضخ صورة انتخابية موازية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام إجراءات العزل التي تحيطه مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أما إسرائيلياً فتتمثل المصلحة والهدف في تسجيل إنجازا داخليا جديد في سجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيماين نتنيياهو بالتخلص من أخطر أعداء الاحتلال، سليماني، وتعزيز صورته الانتخابية في الوقت الذي يواجه فيه تهم فساد، قد تقصيه من الانتخابات القادمة. أما المكاسب العراقية، من جراء التعاون في هذه العملية، هو السيطرة على الحراك العراقي الداخلي ومساعدة الحكومة في القضاء عليه. وفقاً للمصدر، قدمت وعود أمريكية وإسرائيلية، بمساعدة الحكومة العراقية في تجاوز الأزمات الداخلية والاحتجاجات المندلعة في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير جدا .. مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.