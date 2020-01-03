شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير توقع مقتل عبدالعزيز الفغم في 2019 وهذا ما حصل.. ماذا توقع ميشال حايك للسعودية في 2020؟ شاهد الفيديو تفاصيل حصرية. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف اللبناني ميشال حايك عن تنبؤاته الجديدة للعام 2020 متطرقا لما يتوقعه لدول منها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن برزت توقعاته للعام الماضي 2019 والتي تنبأ فيها بتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما اسقطه نشطاء على أنه تنبؤ بمقتله نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.

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وكان حايك قد قال في تنبؤاته للعام 2019 والتي عرضها أيضا على قناة MTV حينها: “ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس..” وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل عبدالعزيز الفغم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير توقع مقتل عبدالعزيز الفغم في 2019 وهذا ما حصل.. ماذا توقع ميشال حايك للسعودية في 2020؟ شاهد الفيديو تفاصيل حصرية. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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