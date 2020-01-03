شكرا لبحثكم عن خبر امن عدن يمدد حملة منع تعاطي القات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – بديع سلطان :

نفذت السلطات الأمنية بمحافظة عدن (جنوب اليمن)، خلال اليومين الماضيين حملة لمنع مضغ القات في السواحل والمتنفسات العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم إدارة أمن عدن، النقيب عبدالرحمن النقيب لـ”المشاهد”: إن هذا الإجراء جاء “احترامًا للعائلات التي ترتاد المتنزهات العامة”.

Advertisements

وأشار النقيب إلى أن القرار تضمن منع حمل السلاح في المتنفسات العامة والسواحل، والأماكن الخاصة بالعائلات تحديدًا.

وكشف النقيب عن توجهات أمنية لاستمرار تنفيذ القرار على مدار العام، وليس لفترة محددة فقط، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات تأتي ضمن حملة الضبط الأمني في المدينة.

وكانت السلطة المحلية في مدينة عدن قبل ثلاث سنوات قد أصدرت قرارًا بمنع دخول القات من المحافظات الأخرى إلى مدينة عدن، إلا أن تنفيذ القرار لم يستمر أكثر من أسبوع، ليعاود بائعو القات بيعه في مختلف الأسواق المخصصة في مختلف مديريات محافظة عدن.

وتعيش مدينة عدن، منذ الشهر الماضي، حملات أمنية لمنع الدراجات النارية، والمركبات غير المرقمة، بالإضافة إلى حظر حمل السلاح في الأماكن العامة.