شكرا لبحثكم عن خبر لأنها تنشط ضد جماعته: الحوثي يعتقل الفتاة (صالح) في صنعاء بتهمة شرب الخمر .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتقلت مليشيا الحوثي الإنقلابية صباح اليوم الجمعة فتاة تسكن في حي الاصبحي بجوار سوق المقالح بالعاصمة صنعاء .

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وقال مصدر في الأمن التابع للجماعة الانقلابية ” أن الحوثيون اعتقلو الفتاة أمل صالح البالغة من العمر 30عاماً ، بتهمة تحريض النساء ضد جماعة الحوثي في الحي الذي تسكن فيه"

وبعد أن شعر الجوثيون بالحرج من التهمة و لقي اعتقال الفتاة استياء عارم من قبل اهالي الحي سارع عناصر المليشيا بتغيير التهمة الى شرب الخمر.”.