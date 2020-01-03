انسحاب العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي من جبهات الضالع.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أكدت مصادر عسكرية وميدانية، الجمعة، أن الخلافات العميقة الناشبة بين قيادات المليشيات الحوثية بجبهات محافظتي الضالع والحديدة دفعت بالمئات من مقاتليها لمغادرتها.

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وذكرت المصادر بانسحاب ما يقارب من 60 مقاتلاً، من جبهة الفاخر شمال قعطبة، برفقة قيادي من محافظة إب، يدعى “أبو الحسين الإبي، بسبب خلاف بين قيادات حوثية تتبع أجنحة مختلفة، أبرزها خلاف الإبي مع أحد مشرفي المليشيا الذي يدعي الانتماء للأسرة الحوثية، والذين يزعمون جميعا انتماءهم لآل البيت.

ولفتت المصادر إلى أن غالبية المقاتلين الذين أعلنوا بقيادة المدعو أبو حسين الإبي انشقاقهم، هم من محافظة إب.

وارتفعت في الآونة الاخيرة وتيرة الانقسامات والانسحابات التي تعصف بالمليشيا في أكثر من جبهة.

وشهدت جبهة الساحل الغربي انسحابات في صفوف عناصر المليشيات الحوثية، حيث أكدت مصادر موثوقة انسحاب أكثر من 800 عنصر من مليشيات الحوثي.