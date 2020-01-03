مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة وتقصف مناطق جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ الحديدة شنت مليشيات الحوثي، الجمعة 3 يناير، عمليات قصف واستهداف طالت منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، مستخدمة القذائف المدفعية

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82، بشكل عنيف. وأوضحت المصادر، أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، بشكل مكثف ومتواصل. هذا وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، سعياً منها للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة.

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