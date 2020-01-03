شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء ننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن مساء اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الصرف بصنعاء الريال السعودي الشراء 154 البيع 154.5 الدولار الامريكي الشراء 585 البيع Advertisements 588 أسعار الصرف في عدن: الريال السعودي الشراء 163.5 البيع 164.5 الدولار الامريكي الشراء 623 البيع 626

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