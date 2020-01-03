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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس حلف قبائل الجنوب لـ"اليمن العربي": لموش أثبتت أنها ليست حجور..وكلنا شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 -سيد مصطفي
قال “عسكر جبران” رئيس حلف قبائل الجنوب، إن المعارك الأخيرة في شبوة أثبتت خلالها قبيلة “لقموش” خاصه شبوه بأنها ليست حجور والقادم أجمل.
وأكد جبران لـ"الخليج 365"، أن كل القبائل وأحرار الجنوب مع شبوه، من المهره إلى باب المندب إلى سقطرى.
وأضاف أنه أعلن التعبئة العامة لمساندة ودعم قبائل شبوة وذلك رداً على خطاب أحد شيوخ قبائل شبوة، مشيرا إلى أن القبائل حققت انتصارات باهرة.
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