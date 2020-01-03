توقعات باستخدام إيران لمليشيا الحوثي في الرد على مقتل سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص

توقع مسئولون إيرانيون أن يشمل الرد على مقتل #قاسم_سليماني، عمليات في المياه الإقليمية بواسطة أذرع إيران في المنطقة العربية.



وقال محللون إن جماعة الحوثي تظهر هنا كأحد الأدوات في المنظومة الإيرانية والتي يمكنها استهداف طرق مرور النفط والتأثير بشكل مباشر على البيئة البحرية في البحر الأحمر.

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إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي، فاروق الكمالي، إن إيران دعمت القدرة البحرية للحوثيين، بحسب تحقيق أممي، وقد حان موعد رد الجميل من خلال خوض حرب عصابات في البحر الأحمر وتنفيذ عمليات بدافع الانتقام، قد تنعكس سلبا على إيران وقد يؤدي تعطيل الملاحة الى موقف دولي ضد "الإرهاب الشيعي"، هذه العمليات ستختلف في توقيتها وأهدافها عن السابقة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: نفذ الحوثيون سابقا عدة عمليات وكان هدفهم تعطيل طرق مرور النفط السعودي وممارسة الابتزاز على الرياض لإجبارها على وقف الضربات الجوية أو لدفعها الى محادثات تسوية ثنائية، وسيكون الهدف مختلفا الآن عندما يتم استهداف طرق مرور التجارة العالمية انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني سليماني.

وتابع: انعكس مقتل سيلماني بصورة فورية على أسواق الطاقة وارتفعت أسعار النفط، وتهديدات الحوثيين للملاحة، ستعني متاعب إضافية على اليمن وامداداتها وسيواجه قطاع الشحن البحري المزيد من التهديدات كما يهدد التصعيد الحوثي بمزيد من المخاطر وبارتفاع اجور الشحن ورسوم التأمين بصورة قياسية.

وأكد أن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق اليابسة المقابلة للمياه في الحديدة يعني استمرار تهديد إيران المتزايد للأمن في البحر الأحمر.. لافتا إلى أن أمريكا تفرح باستهداف الحوثيين لطرق التجارة العالمية لأن ذلك يحقق أهدافها في عسكرة البحر الأحمر وفي السيطرة على ممرات المياه في ظل صراع دولي وإقليمي