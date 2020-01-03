شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. السعودية تفجر مفاجأت مدوية بشأن علاقة الإمارات في وفاة المذيعة نجوى قاسم..تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة العربية، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة ازمة قلبية، لافتاً إلى أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

وأضاف أن الإعلامية المتوفية، البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.

وأكد المنصوري أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي في الامارات انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعداً وجود أي شبهة جنائية.

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وكتب تركي الدخيل، سفير السعودية لدى الإمارات والذي عمل مديرًا لـ"قناة العربية" و"قناة الحدث" التابعة لها بين عامي 2015 و2019 عبر حسابه على موقع "تويتر": "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مدير أخبار MBC في السعودية، مالك الروقي، أعلن، في وقت سابق من اليوم، وفاة المذيعة نجوى قاسم في دولة الامارات ، وذلك في تغريدة غامظة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعملت قاسم لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.